Haber Giriş: 10 Haziran 2021 Perşembe 11:35Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Müsilaj sorunu Meclis gündeminde
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Marmara'yı tehdit eden deniz salyası Meclis'in de gündeminde. Müsilaj sorununun araştırılması için AK Parti Grubu'nun verdiği önerge bugün Genel Kurul'da ele alınacak.
Meclis'te müsilaj araştırma komisyonu kuruluyor. AK Parti'nin deniz salyasına ilişkin verdiği önerge bugün genel kurulda görüşülecek.
Müzakerelerin ardından önerge oylamaya sunulacak. Kabul edildiği takdirde araştırma komisyonu oluşturulacak.
Üyelerin tespitinin ardından bir takvim belirlenecek ve sorunun çözümüne yönelik toplantılar yapılacak.
Bu süreçte uzman ve akademisyenler dinlenecek, yerinde inceleme yapılacak. Komisyonun hazırlayacağı rapor kamuoyu ile paylaşılacak.
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