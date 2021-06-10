Meclis'te müsilaj araştırma komisyonu kuruluyor. AK Parti'nin deniz salyasına ilişkin verdiği önerge bugün genel kurulda görüşülecek.

Müzakerelerin ardından önerge oylamaya sunulacak. Kabul edildiği takdirde araştırma komisyonu oluşturulacak.

Üyelerin tespitinin ardından bir takvim belirlenecek ve sorunun çözümüne yönelik toplantılar yapılacak.

Bu süreçte uzman ve akademisyenler dinlenecek, yerinde inceleme yapılacak. Komisyonun hazırlayacağı rapor kamuoyu ile paylaşılacak.