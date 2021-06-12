Marmara'yı tehdit eden deniz salyası Meclis'in de gündemine gelmiş Meclis'te grubu bulunan tüm siyasi partilerin ortak önergesiyle Müsilaj Araştırma Komisyonu kurulmasına karar verilmişti.

Karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Söz konusu karara göre, bu araştırmayı yapacak komisyon 19 üyeden kurulacak.

Komisyonun çalışma süresinin başkan, başkanvekili, sözcü ve katip seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olması ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışması kararlaştırıldı.