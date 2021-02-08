Haber Giriş: 8 Şubat 2021 Pazartesi 13:33Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Muharrem İnce: Bugün CHP'den istifa edeceğim
[Fotoğraf: AA]
Yeni parti hazırlığındaki Muharrem İnce, "Sahte CHP'lilerle yolumu ayırıyorum. Bugün istifa edeceğim. Gerekçesini de hafta içinde yazılı olarak göndereceğim" açıklamasını yaptı.
Eski CHP milletvekili Muharrem İnce, gün içinde CHP üyeliğinden istifa edeceğini açıkladı.
ABD'den demokrasi dilenenlerle yolunu ayırdığını söyleyen İnce, "Sahte CHP'lilerle yolumu ayırıyorum. Mavi vatanı kavrayamayanlarla yolumu ayırıyorum. Bugün istifa edeceğim. Gerekçesini de hafta içinde yazılı olarak göndereceğim" dedi.
İnce ayrıca, CHP'den ayrılan 3 milletvekilinin de Memleket Hareketi'ne katıldığını söyledi.
Muharrem İnce: Teknolojiyi kullanarak biraz sonra e-Devlet’ten istifa edeceğim. https://t.co/ftQqtaca3n pic.twitter.com/jrRGpPi3dd— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 8, 2021
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Etiketler: CHP Muharrem İnce
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