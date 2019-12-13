İçişleri Bakanlığı, Muhammed Dahlan ile 4 kırmızı, 3 turuncu, 2 gri olmak üzere toplam 9 terör örgütü mensubunun daha arananlar listesine eklendiğini açıkladı.

Üst düzey teröristleri ihbar edenlere 10 milyon lira ödül verilecek.

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