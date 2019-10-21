Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, 17 Ekim 2019 tarihinde Türkiye ile ABD arasında varılan mutabakat çerçevesinde, PKK/YPG'li teröristlerin 120 saat içerisinde bölgeden çıkmasını yakından takip ettiği belirtildi.

Bu kapsamda şimdiye kadar bölgeden 125 aracın çıkış yaptığı kaydedildi.

Açıklamada, "ABD ile yapılan mutabakata rağmen PKK/YPG’li teröristlerce 17 Ekim 2019, saat 22.00’den itibaren toplam 36 taciz/ihlal gerçekleştirilmiştir. Konuyla ilgili ABD askerî yetkilileri ile yakından koordineye devam edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

765 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı'nda 765 teröristin etkisiz hale getirildiği, 111 yerleşim merkezi ile 1500 kilometrekarelik alanın kontrol altına alındığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından uluslararası hukuk ve anlaşmalarla yasaklanan hiçbir mühimmat veya kimyasal silah kullanılmamaktadır. Barış Pınarı Harekatı'nda Suriye topraklarında harekattan kaynaklanan sivil zayiat yaşanmamıştır. Türkiye ile ABD arasında varılan mutabakat çerçevesinde PKK/YPG teröristlerinin 120 saat içerisinde bölgeden çıkması yakından takip edilmektedir.

Kaynak: TRT Haber / AA