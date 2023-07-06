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TRT Haber 06.07.2023 13:08

MSB: Türkiye garantör devlet olarak Kıbrıs’ta güvenliğin teminatı olmaya devam edecektir

Milli Savunma Bakanlığı, "Türkiye, garantör devlet olarak uluslararası anlaşmalar ve uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru haklar çerçevesinde Kıbrıs’ta barış, huzur ve güvenliğin teminatı olmaya devam edecektir" ifadelerine yer verdi.

MSB: Türkiye garantör devlet olarak Kıbrıs’ta güvenliğin teminatı olmaya devam edecektir

Milli Savunma Bakanlığı yaptığı basın açıklamasında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Ege’de, Akdeniz’de ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin hak ve menfaatlerini azim ve kararlılıkla korumaya devam etmekte olduğu vurgulandı. 

Açıklamanın devamında ise şu ifadeler yer aldı:

Ülkemiz, tüm sorunların uluslararası hukuka, iyi komşuluk ilişkilerine ve müttefiklik ruhuna uygun bir şekilde, barışçıl metotlarla, karşılıklı saygı ve diyalog yoluyla çözülmesinden yanadır ve bunun için büyük çaba harcamaktadır.

6 Şubat’ta yaşadığımız büyük deprem felaketi ve aynı dönemde Yunanistan’da gerçekleşen tren kazası ile başlayan olumlu gündemin devam etmesi, zaman zaman ortaya çıkan gerginliği artırıcı eylem ve söylemlere dönülmemesi her iki ülkenin de yararına olacaktır.

Temennimiz;

- Son aylarda ikili ilişkilerimizde yakaladığımız olumlu ivmenin önümüzdeki dönemde de devam etmesi,

- Diyalog kanallarının açık tutulması,

- Türk ve Yunan halkının bölge zenginliklerinden de adil bir şekilde istifade ederek barış, refah ve güven içinde yaşaması,

- Ege Denizi’nin Türkiye ve Yunanistan arasında dostluk denizi olmasıdır.

Bir diğer önemli husus da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Ada’daki durumudur.
Kıbrıs’ta egemen, eşit, bağımsız iki devletin tek çözüm olduğunu vurguluyoruz.
Garanti ve ittifak antlaşmaları doğrultusunda geçmişte olduğu gibi bugün de Kıbrıslı kardeşlerimizin yanındayız.

Türkiye; garantör devlet olarak uluslararası anlaşmalar ve uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru haklar çerçevesinde Kıbrıs’ta barış, huzur ve güvenliğin teminatı olmaya devam edecektir. 

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Milli Savunma Bakanlığı Yunanistan
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