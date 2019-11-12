Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından, Türk-Rus kara devriyesine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Fırat’ın doğusunda Ayn el Arap bölgesinde icra edilen Türk-Rus beşinci kara devriyesi; provokatörlerin kışkırtmalarına rağmen personelimizin ve halkın güvenliğine ilişkin gerekli dikkat ve hassasiyet gösterilerek devam ediyor." denildi.

Fırat’ın doğusunda Ayn el Arap bölgesinde icra edilen Türk-Rus beşinci kara devriyesi; provokatörlerin kışkırtmalarına rağmen personelimizin ve halkın güvenliğine ilişkin gerekli dikkat ve hassasiyet gösterilerek devam ediyor. — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 12, 2019

Kaynak: TRT Haber