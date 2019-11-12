MSB: Türk-Rus beşinci kara devriyesi dikkat ve hassasiyetle devam ediyor12 Kasım 2019 Salı 16:10 - Son Güncelleme 12 Kasım 2019 Salı 16:26
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat'ın doğusunda icra edilen Türk-Rus 5'inci kara devriyesinin, provokatörlerin kışkırtmalarına rağmen devam ettiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından, Türk-Rus kara devriyesine ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, "Fırat’ın doğusunda Ayn el Arap bölgesinde icra edilen Türk-Rus beşinci kara devriyesi; provokatörlerin kışkırtmalarına rağmen personelimizin ve halkın güvenliğine ilişkin gerekli dikkat ve hassasiyet gösterilerek devam ediyor." denildi.
Fırat’ın doğusunda Ayn el Arap bölgesinde icra edilen Türk-Rus beşinci kara devriyesi; provokatörlerin kışkırtmalarına rağmen personelimizin ve halkın güvenliğine ilişkin gerekli dikkat ve hassasiyet gösterilerek devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 12, 2019
Kaynak: TRT Haber