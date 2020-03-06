Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Bahar Kalkanı bölgesinde bulunan Türk askerlerine rejim unsurları tarafından dün açılan ateşte, Piyade Uzman Çavuş Fatih Kara ve Ulaştırma Sözleşmeli Er Enes Kaya şehit olmuş, saldırıda 3 asker de yaralanmıştı.

Şehit haberinin ardından açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı, "şehit kanının yerde kalmadığını" duyurdu.

Bahar Kalkanı Harekâtında 5 Mart tarihinde kahraman silah arkadaşımızın şehit edilmesini müteakip SİHA ile 16:00 civarında icra edilen atışlarla Rejime ait 2 top ve 2 ÇNRA imha edilmiş, 21 Rejim askeri etkisiz hale getirilmiş, şehidimizin kanı yerde bırakılmamıştır. — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 5, 2020

Şehidin kanı yerde kalmadı: 21 rejim askeri etkisiz hale getirildi

Açıklamada, "5 Mart'ta kahraman silah arkadaşımızın şehit edilmesini müteakip SİHA ile icra edilen atışlarla rejime ait 2 top ve 2 çok namlulu roketatar imha edilmiş, 21 rejim askeri etkisiz hale getirilmiş, şehidimizin kanı yerde bırakılmamıştır" denildi.

Şehit Fatih Kara, Iğdır'da, Enes Kaya ise memleketi Gaziantep'te son yolculuğa uğurlanacak.