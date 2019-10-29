Milli Savunma Bakanlığının açıklamalarında şu ifadeler kullanıldı:

"150 saatlik süre sonunda, Rusya tarafından, YPG'nin ağır silahlarıyla Türkiye-Suriye sınırından itibaren 30 kilometrenin, ayrıca Münbiç ve Tel Rıfat'ın dışına çıkarıldığı bildirilmiştir.Barış Pınarı Harekat alanının batısı ve doğusunda 10 kilometre derinlikte, Kamışlı şehri hariç, Türk-Rus ortak devriyelerine başlanacaktır. Türkiye, sınırlarının güneyinde terör koridoru oluşmasına asla müsaade etmeyecek, terör örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir."

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