Milli Savunma Bakanlığı, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Ankara'ya gelen Rus askeri heyeti ile görüşmelerin tamamlandığını belirtti.

Bakanlığın açıklamasında şöyle denildi:

"Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi’de varılan mutabakat çerçevesinde; taktik ve teknik hususları görüşmek üzere Ankara’ya gelen ikinci Rus Askeri Heyeti ile 1-2 Kasım tarihleri arasında gerçekleşen görüşmeler tamamlandı."

Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi’de varılan mutabakat çerçevesinde; taktik ve teknik hususları görüşmek üzere Ankara’ya gelen ikinci Rus Askeri Heyeti ile 1-2 Kasım tarihleri arasında gerçekleşen görüşmeler tamamlandı.#MSB #TSK — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 2, 2019

Kaynak: TRT Haber