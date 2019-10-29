Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Rasulayn’ın güneydoğusunda arama/tarama/keşif/emniyet faaliyeti sırasında rejim unsuru olduğunu iddia eden 18 kişinin sağ olarak ele geçirildiği belirtildi.

Ayrıca bakanlık, konunun incelenmekte olduğunu, aynı zamanda Rusya Federasyonu makamları ile koordine edilmekte olduğu bilgisini paylaştı.

Rasulayn’ın güneydoğusunda arama/tarama/keşif/emniyet faaliyeti sırasında Rejim unsuru olduğunu iddia eden 18 kişi sağ olarak ele geçirilmiştir. Konu incelenmekte olup, aynı zamanda Rusya Federasyonu makamları ile koordine edilmektedir.#MSB #TSK — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 29, 2019

Kaynak: TRT Haber