Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki balistik füze saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

"Belirlenen hedefler ateş altına alındı"

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Halep'te Kuveyris Havaalanı'dan ateşlenen füzeler, Cerablus ve El Bab'taki sivil yerleşim yerlerini hedef aldı, yaralılar bulunuyor. Sivilleri hedef alan atışların durdurulması için Rusya Federasyonu tarafına bildirimde bulunulmuş, belirlenen hedefler ateş altına alınmıştır. Bölgedeki birliklerimiz ikaz edilmiştir. Gelişmeler takip edilmektedir."

1- Suriye'de Rejim kontrolünde bulunan Halep’teki Kuveyris Havaalanı’dan ateşlenen ÇNRA ve balistik füzeler, kuzeydeki Cerablus ve El Bab ilçelerindeki sivil yerleşim yerleri ile akaryakıt tankerlerinin park noktalarını hedef almıştır. Sivil yaralılar bulunmaktadır. pic.twitter.com/KT8mzk1BCo