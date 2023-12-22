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TRT Haber 22.12.2023 18:52

MSB: ABD ile toplantı olumlu ve yapıcı bir hava da geçti

Türkiye ve ABD Yüksek Düzeyli Savunma Toplantısı Washington'da yapıldı. Milli Savunma Bakanlığı, toplantının olumlu ve yapıcı bir havada geçtiğini açıkladı.

MSB: ABD ile toplantı olumlu ve yapıcı bir hava da geçti

MSB'den yapılan açıklamada, toplantının, iki ülkenin Savunma Bakanlıklarının heyetlerinin katılımlarıyla dün gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Olumlu ve yapıcı bir havada gerçekleştirilen toplantıda ikili savunma, askeri eğitim ve savunma sanayi işbirliğinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası güvenlik meseleleri üzerine müzakereler ve görüş alışverişleri yapılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Bir sonraki toplantının gelecek yıl Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilmesinin planlandığı kaydedildi.

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