Milli Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada, 22 Ekim 2019'daki Soçi mutabakatından bugüne, Barış Pınarı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 998 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB'den "PKK/YPG, Tel Rıfat'tan Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekat alanlarına bir ayda 62 taciz gerçekleştirdi, 10 terörist etkisiz hale getirildi. Ayrıca, Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 17 PKK/YPG'li terörist, hain planlarını gerçekleştiremeden yakalanmıştır."