Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber, AA
MSB: 998 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, 22 Ekim 2019'daki Soçi mutabakatından bugüne, Barış Pınarı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 998 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada, 22 Ekim 2019'daki Soçi mutabakatından bugüne, Barış Pınarı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 998 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
MSB'den "PKK/YPG, Tel Rıfat'tan Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekat alanlarına bir ayda 62 taciz gerçekleştirdi, 10 terörist etkisiz hale getirildi. Ayrıca, Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 17 PKK/YPG'li terörist, hain planlarını gerçekleştiremeden yakalanmıştır."
Etiketler: son dakika sızma girişimleri barış pınarı harekatıSon Güncelleme: 23 Haziran 2020 Salı 17:16
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