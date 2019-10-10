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Harekatta 181 hedef ateş altına alındı10 Ekim 2019 Perşembe 00:16 - Son Güncelleme 10 Ekim 2019 Perşembe 00:36
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında hava kuvvetleri unsurları ve ateş destek vasıtaları ile şu ana kadar terör örgütüne ait toplam 181 hedefin ateş altına alındığını açıkladı.
[Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında 181 hedefin vurulduğunu açıkladı. Fotoğraf: AA]
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri Barış Pınarı Harekatı kapsamında şu ana kadar terör örgütüne ait toplam 181 hedefi ateş altına aldı" ifadelerini kullandı.
Türk Silahlı Kuvvetleri, Barış Pınarı Harekâtı kapsamında hava kuvvetleri unsurları ve ateş destek vasıtaları ile şu ana kadar terör örgütüne ait toplam 181 hedefi ateş altına aldı.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 9, 2019
#MSB #TSK #BarışPınarıHarekatı pic.twitter.com/ttPa3GSg8j
Kaynak:TRT Haber
Etiketler: msb barış pınarı harekatı