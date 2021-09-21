Haber Giriş: 21 Eylül 2021 Salı 13:11Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Motosikletliyi ezen şoför 'kasten öldürmeye teşebbüs'ten yargılanacak
Ankara'da, yol verme tartışması yaşadığı motosiklet sürücüsünün üzerine kamyonu sürerek yaralanmasına neden olan şoför hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan kamu davası açıldı.
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