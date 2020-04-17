Haber Giriş: Kaynak: AA
MKE'de yerli solunum cihazı üretildi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu'nca tamamen yerli ve milli imkanlarla mekanik solunum cihazı üretildiğini açıkladı.
Akar, "Cihazın seri üretimine en kısa sürede geçmeyi planlıyoruz. Hedefimiz haftada 500 mekanik solunum cihazı üretmek" dedi.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 17 Nisan 2020 Cuma 14:59
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