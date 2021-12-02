Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Irak'ın kuzeyinde çok önemli bir operasyona imza attı.

Terör örgütü PKK/KCK mensupları "Mazlum Jir Agiri" kod adlı Emrah Adıgüzel ve "Sarina/Diljin" kod adlı Pervin Arslan, gerçekleştirilen operasyonla Türkiye’ye getirildi.

2 yıl korumalığını yaptı

Örgüte 2012 yılında katılarak Kuzey Irak’ta kırsal alanda faaliyet yürütmeye başlayan Emrah Adıgüzel, PKK/KCK terör örgütünün üst düzey sorumlularından Duran Kalkan'ın korumaları arasındaydı.

Kalkan'ın 2 yıl korumalığını yapan teröristin, örgütün Kuzey Irak’taki Gara, Sincar ve Hakurk alanlarında faaliyet yürüttüğü belirlendi. Sincar alanında örgütün sözde istihbarat sorumluluğunu da yapmıştı.

Teröristin 2020 yılında İran alanında görevlendirildiği ve örgütün bölge sorumluları arasında yer aldığı tespit edildi.

Sözde tim komutanıydı

2014 yılında örgütün kırsal kadrolarına katılan "Sarina Diljin" kod adlı Pervin Arslan'ın ise Metina ve Suriye’nin kuzeyinde faaliyet yürüttüğü, örgütün saldırı, sabotaj ve suikast birimlerinde yer aldığı belirlendi.

Teröristin 2019 yılında ise İran alanında sözde tim komutanı seviyesinde faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

