MİT'ten büyük operasyon

Türk istihbarat ve güvenlik birimleri Suriye'de bir büyük operasyona daha imza attı.

Zeytin Dalı Harekatı sırasında 2 Türk askerinin şehit edilmesi olayına karışan 9 YPG-PKK'lı terörist, Afrin'in Raco beldesinde yakalandı ve Hatay'a getirildi.

Teröristler, yakalanan Suriye uyruklu bir teröristin ifadeleri doğrultusunda ele geçirildi.

Konuyla ilgili açıklamayı Hatay valisi Erdal Ata yaptı.

Hatay Valisi Erdal Ata, yakalanan teröristlerin Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ve Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın şehit edilmesine karıştıklarını söyledi.

"Terör örgütü üyesi 9 terörist, İçişleri Bakanlığı, Hatay Valiliği, Milli İstihbarat Teşkilatı ve adli makamlarca yapılan koordinasyon neticesinde yargılanmak üzere Suriye/Afrin'de görev yapan MİT ve Jandarma birimlerimizin yürüttüğü başarılı operasyon ile Hatay'a getirilmiş olup, İl Jandarma Komutanlığı'ndaki sorgularının bitimine müteakip, adli makamlara teslim edilecektir."

Kaynak: AA, TRT Haber