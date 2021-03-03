Haber Giriş: 3 Mart 2021 Çarşamba 11:08Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
MİT'e kumpası davasında karar: 9 FETÖ'cüye ağırlaştırılmış hapis
2012'deki "MİT kumpası"na ilişkin 10'u tutuklu 18 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. 9 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
Yurt Atayün, Ali Fuat Yılmazer, Kazım Aksoy, Erol Demirhan, Nuh Mehmet Damgacı,
Ayhan Albayrak, Sebahattin Kaplan, Musa Metin ve Bilal İrice'ye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
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