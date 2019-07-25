Irak'ın Erbil kentinde bir restorana 17 Temmuz düzenlenen silahlı saldırıda Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli diplomat Osman Köse şehit oldu.

Hain saldırı sonrasında Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri harekete geçti. Saldırıyı gerçekleştirilen teröristler kısa sürede yakalandı ancak MİT, saldırıyı planlayanların peşine düştü.

Saldırının hemen ardından planlayıcıların yerini tespit etmek için harekete geçen MİT, yerel istihbarat kaynaklarıyla bir araya geldi ve o kaynaklardan edinilen bilgiler ışığında planlayıcı teröristlerin yerini tespit ederek takibe aldı.

TSK ile birlikte operasyon için düğmeye basıldı. İlk operasyon 18 Temmuz’da Duhok kırsalındaki bir yol üzerinde gerçekleştirildi. Operasyonda teröristler etkisiz hale getirildi.

6 gün sonra, Irak’ın kuzeyindeki Batifa kırsalında gerçekleştirilen operasyonda ise saldırıyı planlayan diğer teröristler hedef alındı. Operasyonda, teröristler etkisiz hale getirildi.

Olayla direkt bağlantılı 45 kişi gözaltında

Yerel asayiş birimlerinden edinilen bilgiye göre, suikastla direkt bağlantıları tespit edilen 45 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: TRT Haber