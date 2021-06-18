Valilikten yapılan açıklamada, "PKK'lı "Şiyar Erzurum" kod adlı İslam Biliz, MİT ve Jandarma'nın Ermenistan'a mücavir Türkiye-İran sınırında düzenlediği ortak operasyon ile yakalandı." denildi.

İslam Biliz, İçişleri Bakanlığının arananlar listesinde gri kategoride yer alıyordu.

Şiyar Erzurum kod adlı teröristin 2015 yılında PKK\KCK'ya katıldığı ve Irak'ın kuzeyindeki örgüt kamplarında saldırı ile sabotaj eğitimi aldığı tespit edildi.

İslam Biliz, Erzurum'un Karayazı kırsalının yanı sıra İran da da faaliyet gösteriyordu.