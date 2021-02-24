Haber Giriş: 24 Şubat 2021 Çarşamba 10:12Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon: Eş-Şebab üyesi terörist yakalandı
Ankara'da Emniyet ve MİT'in ortak operasyonunda Eş-Şebab üyesi terörist yakalandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü ve MİT Bölge Başkanlığı gerçekleştirilen ortak çalışmalarda, daha önce Kenya'da El Kaide bağlantılı EşŞebab üyesi olduğu belirlenen Almanya ve İtalya çifte vatandaşlığı bulunan 1 şüphelinin Ankara'ya geldiği tespit edildi.
Ankara Cumhuriyet Başavcılığı soruşturması kapsamındaki operasyonda TEM Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheli A. B.'yi yakaladı.
Etiketler: Terörle Mücadele MİT Emniyet Genel Müdürlüğü
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