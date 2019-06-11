İzlanda'nın başkenti Reykjavík'teki Laugardalsvöllur Stadı'nda oynanan mücadele TRT 1'den naklen yayınlanıyor.

Mücadelede, Polonya Futbol Federasyonundan hakem Szymon Marciniak düdük çaldı. Marciniak'ın yardımcılıklarını Paweł Sokolnicki ve Tomasz Listkiewicz yapıyor. Maçın dördüncü hakemi ise Tomasz Musial.

Grupta oynadığı 3 maçı da kazanan ay-yıldızlı ekip 9 puanla lider durumda bulunurken, 6 puana sahip İzlanda averajla 3. sırada yer alıyor.

İZLANDA 2-1 TÜRKİYE

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İKİNCİ YARI

64. Dakika: İzlanda'da Kolbeinn Sigthorsson oyuna dahil oluyor, Jon Bödvarsson oyundan çıkıyor.

63. Dakika: Millilerimizde Abdülkadir Ömür oyuna dahil oluyor, İrfan Can Kahveci oyundan çıkıyor.

55. Dakika: Kaan Ayhan, Birkir Bjarnason'a yaptığı hareket sonrası sarı kart görüyor.

52. Dakika: Burak Yılmaz, Szymon Marciniak'a yaptığı itiraz sonrası sarı kart görüyor.

46. Dakika: Türkiye'de Yusuf Yazıcı oyuna dahil oluyor, Kenan Karaman oyundan çıkıyor.

46. Dakika: Mücadelenin 2. yarısı İzlanda'nın santrasıyla başlıyor.

İLK YARI

21. dakikada İzlanda öne geçti. Gudmundsson'un ceza sahası dışında sağ köşeden kullandığı serbest vuruşta, arka direğe gelen topa Ragnar Sigurdsson yakın mesafeden kafayı vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

23. dakikada gelişen ev sahibi takımın atağında Gunnarsson, sol kanattan bindiren Bjarnason'un önüne pasını gönderdi. Kalesini zamanında terk eden Mert, rakibinin açısını kapattı, Bjarnason'un dokunduğu meşin yuvarlağa ayak koyan Mert, ardından boşta kalan topu tokatlayarak kornere gönderdi.

28. dakikada Sigurdsson sağ kanattan ceza sahasına girdi, yakın mesafeden çaprazdan yerden vuruşunu kaleci Mert son anda çeldi, sonrasında Merih tehlikeyi uzaklaştırdı.

30. dakikada Bjarnason sol kanattan ceza sahası içine yerden ortasını yaptı. Gudmundsson'a engel olmak isteyen Hasan Ali'den seken top kaleye yöneldi. Kaleci Mert son anda uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

32. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye yükseltti. Gylfi Sigurdsson'un sol kanattan kullandığı kornerde penaltı noktası üzerinde Bjarnason kafayı vurdu, arka direğe açılan topa boşta kalan Ragnar Sigurdsson kafayı vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 2-0.

40. dakikada Türkiye farkı 1'e indirdi. Sağ kanattan İrfan Can Kahveci'nin kullandığı kornerde, ön direkte altı pas önünde iyi yükselen Dorukhan Toköz kafayı vurdu ve fileleri havalandırdı: 2-1.

Karşılaşmanın ilk yarısını İzlanda 2-1 önde bitirdi.

İLK 11'LER

İZLANDA: Halldorsson, Hermannsson, Arnason, Ragnar Sigurdsson, Skulason, Gudmundsson, Hallfredsson, Gunnarsson, Bjarnason, Gylfi Sigurdsson, Bödvarsson

TÜRKİYE: Mert Günok, Zeki Çelik, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Hasan Ali Kaldırım, Dorukhan Toköz, Ozan Tufan, Kenan Karaman, İrfan Can Kahveci, Hakan Çalhanoğlu, Burak Yılmaz

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Şenol Güneş'ten 2 değişiklik

2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda İzlanda ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'da teknik direktör Şenol Güneş kadrosunda 2 değişiklik yaptı.

Milli takımın geçtiğimiz cumartesi günü Konya'da Fransa ile oynadığı ve 2-0 kazandığı maça ilk 11'de başlayan Cengiz Ünder ve Mahmut Tekdemir sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkartıldı.

Şenol Güneş, bu futbolcuların yerine İzlanda maçında Hakan Çalhanoğlu ve Ozan Tufan'ı ilk 11'de tercih etti.

Karşılaşmada kaleyi Mert Günok'a emanet eden Güneş, savunmayı Zeki Çelik, Kaan Ayhan, Merih Demiral ve Hasan Ali Kaldırım'dan oluşturdu. Savunmanın önünde Dorukhan Toköz ve Ozan Tufan'ın forma giydiği milli takımda, sağ kanatta Hakan Çalhanoğlu, solda Kenan Karaman ve ortada da İrfan Can Kahveci görev yaptı. Ay-yıldızlı takımın forvetinde ise Burak Yılmaz sahaya çıktı.

A Milli Takım'ın yedek kulübesinde Sinan Bolat, Uğurcan Çakır, Çağlar Söyüncü, Emre Belözoğlu, Abdülkadir Ömür, Oğuzhan Özyakup, Yusuf Yazıcı, Umut Meraş, Güven Yalçın, Nazım Sangare, Yunus Mallı ve Deniz Türüç bulundu.

Bakan Kasapoğlu ve TFF heyeti taraftarın yanında

A Milli Futbol Takımının, İzlanda ile deplasmanda oynadığı karşılaşmayı, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milletvekilleri Alpay Özalan ve Saffet Sancaklı ile TFF heyeti Türk taraftarların arasında tribünde izledi. İzlanda'nın Eğitim, Kültür, Bilim ve Spordan Sorumlu Bakanı Lilja Dögg Alfreosdottir de Bakan Kasapoğlu'nun yanında maçı takip etti.

Maç öncesinde kendilerini ayrılan bölümde yer alan protokol heyeti karşılaşmanın başlamasına kısa bir süre kala Türk taraftarların yanına gelerek karşılaşmayı birlikte takip etme kararı verdi.

Bakan Kasapoğlu, milletvekilleri Alpay Özalan ve Saffet Sancaklı'nın yanı sıra, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulunun büyük bölümü ay-yıldızlı ekibi taraftarların yanında destekledi.

Maçı, Türkiye'nin Oslo Büyükelçisi Fazlı Çorman da takip etti.

Federasyon başkanları bir arada

İzlanda ile Türkiye maçı öncesinde iki ülkenin federasyon başkanları bir araya geldi.

Nihat Özdemir, İzlanda Futbol Federasyonu Başkanı Gudni Bergsson ile zorlu mücadele öncesinde Laugardalsvöllur Stadı'nda görüştü. Gerçekleşen görüşmede TFF Başkanvekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, Yönetim Kurulu Üyeleri Selim Soydan, Hasan Akıncıoğlu, Ali Düşmez, Erdal Bahçıvan, Hamit Altıntop, Yılmaz Büyükaydın, Nuri Akın, Alkın Kalkavan, Mustafa Çağlar ve Genel Sekreter Kadir Kardaş ile İzlanda Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Klara Bjartmarz yer aldı.

Organizasyon, iki ülke federasyon başkanları ve heyetleri arasındaki karşılıklı hediye takdimi ile sona erdi.

İzlanda'da 2 değişiklik

İzlanda Teknik Direktörü Erik Hamren de son oynadıkları Arnavutluk maçına göre kadroda 2 değişiklik yaptı.

Ev sahibi takımda yedeğe çekilen Runar Sigurjonsson ve Vidar Kjartansson'un yerine Emil Hallfredsson ve Dadi Bödvarsson, Türkiye karşısında ilk 11'de forma giydi.

Kaynak: TRT Spor