Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından "Hesap zamanı! Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor!" paylaşımı yapıldı.

Hesap zamanı!



Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor! ???????? pic.twitter.com/pnEbFDkOF7 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 19, 2022

Paylaşımda, bir Türk savaş uçağının pistten kalkış anına ilişkin fotoğrafa da yer verildi.

"Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor!"



Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamanın ayrıntılarını @trthaber muhabiri Ali Coşkun aktardı.https://t.co/isBRrmlPDm pic.twitter.com/HS1J7UwPJ8 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 19, 2022

"Ne gerekiyorsa onu yapmakta kararlı olduğumuzu tüm dünyanın bilmesi lazım"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya'daki G20 Liderler Zirvesi'nin son gününde düzenlediği basın toplantısında İstanbul'daki terör saldırısının ardından sınır ötesi bir operasyonun gündeme gelip gelmediğiyle ilgili soruya şöyle cevap vermişti:

"Şu anda sorgulamalar, soruşturmalar devam ediyor. Bu sorgulamalar neticesinde nereye uzanıyor, bunların araştırılması yapılıyor. Bu araştırma neticesinde de ne gerekiyorsa onu yapmakta kararlı olduğumuzu tüm dünyanın bilmesi lazım."



