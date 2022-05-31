Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) en büyük planlı tatbikatlarından EFES-2022 Tatbikatı başladı.

Tatbikat, birinci safhası olan Bilgisayar Destekli Komuta Yeri Tatbikatı ile başlarken 20 Mayıs'ta fiili safhaya geçildi.

Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi'ndeki tatbikat Haziranın ikinci haftası yapılacak Seçkin Gözlemci Günü faaliyeti ile sona erecek.

"Şanlı piyadelerimize selam olsun"

Milli Savunma Bakanlığı, tatbikatın görüntülerini paylaştı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu sözler yer aldı:

"Kara ve Deniz Kuvvetlerimizin yılmaz piyadeleri kırılmaz azimleri ile EFES-2022 Tatbikatı’nda… Dosta güven, düşmana korku veren şanlı piyadelerimize selam olsun!"

Kara ve Deniz Kuvvetlerimizin yılmaz piyadeleri kırılmaz azimleri ile EFES-2022 Tatbikatı’nda…



Dosta güven, düşmana korku veren şanlı piyadelerimize selam olsun! ????????#MSB pic.twitter.com/R3P0HnFipj — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 31, 2022

37 ülkeden 1000'in üzerinde personel

2016'da 8, 2018'de 20 ülkenin katıldığı EFES tatbikatına bu yıl 37 ülkeden 1000'in üzerinde personel katılıyor. EFES-2022, tarihinin en geniş katılımlı tatbikatı olma özelliği taşıyor.

İtalyan fırkayteni, Libya Deniz Kuvvetlerine ait hücum botun yanı sıra birçok unsurun görev alacağı tatbikatta ABD Silahlı Kuvvetlerine bağlı Ch-53 helikopterleri, obüsler, zırhlı araçlarla birlikte bir çıkarma gemisi de görev alacak.