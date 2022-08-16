Haber Giriş: 16 Ağustos 2022 Salı 18:23Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid Ammar el-Mişri ile görüştü
[Fotograf: TRT Haber]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid Ammar el-Mişri ile görüştü. Görüşmede, Libya’daki son duruma ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.
Görüşmede Türkiye ve Libya arasındaki 500 yıllık tarihî dostluk ve kardeşlik bağlarına vurgu yapıldı.
Türkiye’nin Libyalı kardeşlerine askerî eğitim iş birliği alanlarında verdiği desteğin artarak devam edeceği aktarıldı.
"Libya, Libyalılarındır"
Ülkemizin "Libya, Libyalılarındır" anlayışıyla Libya'nın barış, huzur ve refahı için elinden gayreti göstermeyi sürdüreceği ifade edildi.
Ayrıca, önümüzdeki dönemde çatışmaların önlenmesi ve kardeş kanının akmaması için her türlü girişimde bulunulmasının önemine vurgu yapıldı.
Etiketler: Hulusi Akar Libya Milli Savunma Bakanlığı
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