Görüşmede Türkiye ve Libya arasındaki 500 yıllık tarihî dostluk ve kardeşlik bağlarına vurgu yapıldı.

Türkiye’nin Libyalı kardeşlerine askerî eğitim iş birliği alanlarında verdiği desteğin artarak devam edeceği aktarıldı.

"Libya, Libyalılarındır"

Ülkemizin "Libya, Libyalılarındır" anlayışıyla Libya'nın barış, huzur ve refahı için elinden gayreti göstermeyi sürdüreceği ifade edildi.

Ayrıca, önümüzdeki dönemde çatışmaların önlenmesi ve kardeş kanının akmaması için her türlü girişimde bulunulmasının önemine vurgu yapıldı.