Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yeni yıl mesajında terörle mücadelede kararlılık vurgusu yaptı.

"Hudut güvenliğimiz sağlanmış ve sınırlarımızda oluşturulmak istenen terör koridoru engellenmiştir" diyen Akar, "Terörle mücadele başarılı bir şekilde devam etmektedir" ifadesini kullandı.

Hulusi Akar, bölgenin huzur, güven ve istikrara kavuşması için önemli adımlar atıldığını yaşanabilecek insani trajedilerin önüne geçildiğini aktardı.

Akar mesajında şunları kaydetti:

Millî Savunma Bakanlığı ailesi olarak görevlerimizi; ciddiyet, samimiyet, diyalog ve koordinasyon içerisinde ve başarıyla yerine getirmeye çalıştığımız bir yılı geride bırakırken yeni umut ve heyecanlarla 2019 yılına hazırlanıyoruz.

Küresel ve bölgesel düzeyde risk ve tehditlerin arttığı bir dönemde, ülkemizin ve bölgemizin güvenliği ile dünya barışına katkı sağlamak için başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere Millî Savunma Bakanlığının tüm birlik ve kurumları tarafından 2018 yılında da önemli faaliyetler icra edilmiştir.

Bu kapsamda; 780 bin km2 olan kutsal vatan topraklarının bütünlüğünü, 81 milyon vatandaşımızın huzur ve güvenliğini hedef alan FETÖ, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerinin yanı sıra her türlü tehdit ve tehlikeye karşı gece-gündüz, yaz-kış, dağ-bayır demeden “Ölürsem şehit, kalırsam gazi!” anlayışı içerisinde göğüs göğüse mücadele edilmiştir.

Terör örgütlerini tamamen bitirme kararlılığı ile yurt içi ve sınır ötesinde yürütülen bu mücadele; jandarma, emniyet güçleri ve güvenlik korucularımızla sivil-asker büyük bir uyum ve koordinasyon içerisinde omuz omuza, en önemlisi de asil milletimizin destek ve dualarıyla başarıyla devam etmektedir.

Vatanımızın bütünlüğüne, devletimizin bekasına, asil Türk milletinin huzur ve güvenliğine yönelen tehdit ve tehlikeleri bertaraf etmek için verdiğimiz mücadele ile hudut güvenliğimiz sağlanmış ve sınırlarımızda oluşturulmak istenen terör koridoru engellenmiştir.

Başarıyla icra ettiğimiz operasyonların planlama ve icrasında sadece teröristler ile bunlara ait mevzii, silah, araç ve binalar hedef alınmış; sivil/masum kişiler, dini/kültürel yapılar, tarihi eserler ve arkeolojik kalıntılar ile kamu yararına faaliyet gösteren tesislerin zarar görmemesi için diğer hiçbir ülkenin göstermediği kadar dikkat ve hassasiyet gösterilmiştir. Aynı zamanda bölgemizin huzur, güven ve istikrara kavuşması yönünde önemli adımlar atılarak yaşanabilecek insani trajedilerin önüne geçilmiştir.

Aynı şekilde hava sahamızda ve 462 bin km2 olan mavi vatanımız denizlerimizde de uluslararası hukuk ve anlaşmalardan kaynaklanan hak ve menfaatlerimiz azim ve kararlılıkla korunmuştur.

Ayrıca NATO, BM, AB ve AGİT görevleri ile ikili ilişkiler kapsamında Afganistan’dan Kosova’ya, Bosna Hersek’ten Katar’a, Lübnan’dan Sudan’a, Somali’den Aden Körfezi’ne uzanan geniş bir coğrafyada yürütülen faaliyetlerle bölge ve dünya barışına önemli katkılar sağlanmıştır.

Tüm bu başarılar, “ordu millet” anlayışını benimseyen asil milletimizin desteği; millî, manevi ve mesleki değerlere sahip personelimizin kahramanlık ve fedakârlığı; Silahlı Kuvvetlerimizin yerli ve millî savunma sanayiine dayalı imkân ve kabiliyetlerinin artırılması ile elde edilmiştir.

Bu coğrafyada var olabilmek için güçlü ve başarılı olmak zorundayız. Bunun yolu da kendimizi sürekli geliştirmek, değişen ve dijitalleşen dünyayı yakından takip etmek, mutlak itaat anlayışına sahip disiplinli, istekli ve yetenekli personelimizi teknoloji ile buluşturmaktan geçmektedir.

Bilimsel gelişmeleri yakalayabilmek ve ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarabilmek için birlik ve beraberlik içerisinde yılmadan, yorulmadan çalışarak aklın ve bilimin rehberliğinde başarıya ulaşacağımıza inanıyorum.

Unutmayınız ki: “En büyük takdir, güvenilmek; en büyük başarı bu güvene layık olmaktır.” Bu anlayışla Millî Savunma Bakanlığı olarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da asil milletimize canla başla hizmet etmeye, ülkemizin hak ve menfaatlerini korumaya; Silahlı Kuvvetlerimizin etkinliğini, caydırıcılığını ve saygınlığını artırmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını; elde ettiğimiz başarılarda en büyük pay sahibi olan ve kutsal vatan topraklarının bölünmez bütünlüğü, asil milletimizin egemenlik ve bağımsızlığı uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi; ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi ve tüm mensuplarımızı bir kez daha rahmet ve minnetle yâd ediyor, kahraman gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum.

Vatanımızın dört bir köşesinde, yurt içinde ve sınır ötesinde, dünyanın çeşitli coğrafyalarında üstün bir cesaret ve fedakârlıkla görev yapan mesai ve silah arkadaşlarıma, gazilerimize, emeklilerimize, güvenlik güçlerimize ve onların aileleri ile birlikte şehitlerimizin kıymetli ailelerine yeni yılda en içten duygularla sağlık, mutluluk, başarı ve esenlikler diliyorum.

Kaynak: AA