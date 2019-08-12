Milli Savunma Bakanı Akar’ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Hiç kimse Türkiye’nin uluslararası hukuk çevresinde çok açık ve net bir şekilde garantör bir devlet olduğunu, garantör devletlerden biri olduğunu, İngiltere, Yunanistan ve Türkiye’nin önemli hak ve sorumlukları olduğunu herkesin bilmesi lazım.

"Hiçbir oldubittiye izin vermeyeceğimizin bilinmesi lazım"

Türkiye’nin ve KKTC’nin içinde olmadığı hiçbir kararın, hiçbir çözümün yaşama şansı olmadığını defaatle söyledik bir kez daha ifade etmek istiyorum. Dolayısıyla bizim hiçbir oldubittiye izin vermeyeceğimizin bilinmesi lazım.

"Yapılması gereken ne varsa hazırız"

Bu konuda bizim hakkımızı, hukukumuzu hiçe sayacak, hakkımızı hukukumuzu gasp ederek yeni birtakım oluşumları gerçekleştirmeye çalışacak girişimlerin başarılı olamayacağını Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere biz de devamlı söyledik, söylemeye devam ediyoruz. Bu sadece bir söylem, bir söz değil, bununla alakalı yapılması gereken ne varsa, atılması gereken ne varsa bunlar için de Türkiye Cumhuriyeti’nin, Türk Silahlı Kuvvetlerinin hazır olduğunu herkesin bilmesini istiyoruz. Bu bir tehdit değil, herhangi bir şekilde bu bir uluslararası hukuku dışlamak değil, biz her şeyin barışçıl yöntemlerle uluslararası hukuka uygun şekilde gerçekleştirilmesini, yapılmasını, çözülmesini arzu ediyoruz, bekliyoruz.

Tüm bu isteklerimize rağmen, tüm bu yaklaşımlarımıza rağmen herhangi bir oldubittiyle, bizim içinde olmadığımız bir kararla buradaki siyasi, askeri, ekonomik sorunları çözmeye kalkışmanın beyhude bir gayret olduğunu burada vurgulamak istiyorum.

Güvenli bölge

Önümüzdeki günlerde müşterek harekat merkezi kurulacak. En son söyleyeceğimiz şeyi en başta söyledik. Biz bu bölgede hiçbir şekilde terör koridoru kurulmasına izin vermeyeceğimizi açık ve net bir şekilde ortaya koyduk. Bazı süreler koyduk bazı işler sürüncemede kaldı bunları yaşamayı kabul edemeyeceğimizi dile getirdik

Burada maket uçaklar kullanılıyor. En etkili husus da maket uçakların üzerine EYP koymak suretiyle saldırı olması. Biz bundan emin olmak istiyoruz. Hava sahası önemli müşterek harekat merkezi kurulduktan sonra adım adım ilerlemeyi, ABD’lilerle beraber hareket etmek Arzusuyla bunları söylüyoruz. Temennimiz ABD’nin, yaptıkları, verdikleri sözler çerçevesinde doğal bir şekilde ilerlemesine inanmak istiyoruz.

PKK’dan farkı olmayan YPG’ye desteklerinin sonlandırılmasının acilen gerekli olduğunu, şart olduğunu kendilerine söyledik, tedbir almalarını bekliyoruz.

Ayrıntılar geliyor...