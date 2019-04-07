Milli Savunma Bakanı Akar, Ege ve Akdeniz'de yaşananlarla ilgili, "Barışçıl yöntemlerle problemlerimizi çözmeye çalışırken hiç kimse bencillik yapmasın, provokasyon, tahrik peşinde koşmasın" diye konuştu.
Ayrıntılar geliyor...
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Pençe Harekatı devam ederken geçen hafta Hava Kuvvetlerimiz büyük bir operasyonu gerçekleştirdi, terör örgütüne büyük bir darbe vurdu" dedi.
Milli Savunma Bakanı Akar, Ege ve Akdeniz'de yaşananlarla ilgili, "Barışçıl yöntemlerle problemlerimizi çözmeye çalışırken hiç kimse bencillik yapmasın, provokasyon, tahrik peşinde koşmasın" diye konuştu.
Ayrıntılar geliyor...