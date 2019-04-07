Milli Savunma Bakanı Akar, Ege ve Akdeniz'de yaşananlarla ilgili, "Barışçıl yöntemlerle problemlerimizi çözmeye çalışırken hiç kimse bencillik yapmasın, provokasyon, tahrik peşinde koşmasın" diye konuştu.

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