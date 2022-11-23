Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba 13:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli Muharip Uçağı'nda kullanılacak görev bilgisayarına TÜBİTAK imzası
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Muharip Uçağı'nda kullanılacak görev bilgisayarının TÜBİTAK BİLGEM tarafından başarıyla üretildiğini ve TUSAŞ'a teslim edildiğini açıkladı.
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Etiketler: Mustafa Varank Milli Muharip Uçak Tübitak
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