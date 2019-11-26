Gündem
Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi26 Kasım 2019 Salı 16:41 - Son Güncelleme 26 Kasım 2019 Salı 20:54
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantı 4 saat 10 dakika sürdü.
Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 16.35'te başlayan toplantı 4 saat 10 dakika sürdü.
Yazılı açıklama yapılması bekleniyor.
Kaynak: AA , TRT Haber
Etiketler: milli güvenlik kurulu