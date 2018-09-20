Milli Güvenlik Kurulu bildirisi açıklandı

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan toplantı, yaklaşık 5 saat sürdü. Toplantının ardından MGK bildirisi açıklandı.

MGK bildirisinde, İdlib çatışmasızlık bölgesine yönelik saldırıların durdurulması konusunda Rusya ile varılan anlaşmanın önemi vurgulandı.

Bildiride ayrıca, Suriye'nin kuzeyinin terörden arındırılması gerektiği belirtildi.

MGK bildirisinden öne çıkan başlıklar:

Ülkemizin güvenliğini ilgilendiren önemli iç ve dış gelişmeler bütün yönleriyle ele alınmış, başta FETÖ/PDY, PKK/PYD-YPG ve DEAŞ olmak üzere, milli birliğimizi tehdit eden tüm terör örgütlerine karşı yurt içinde ve yurt dışında icra edilen operasyonlar hakkında kurula bilgi arz edilmiştir.

İstihbarat ve güvenlik kuruluşlarımızın yaptığı başarılı çalışmalar neticesinde yurt dışında yakalanan teröristlerin yüce Türk adaletine teslim edilmesi, Türkiye’nin bu konudaki kararlılığının tezahürü olarak değerlendirilmiş, bu tür operasyonların sürdürüleceği ifade edilmiştir.

Türkiye’nin, Suriye’de yıllardır süren insanlık dramına yenilerinin eklenmesini önlemek, muhtemel kayıpları asgariye indirmek ve barışa katkı sağlamak üzere yürüttüğü girişimlerin olumlu sonuçlarından memnuniyet duyulmuş, bu çerçevede İdlib Çatışmasızlık Bölgesi’ne yönelik saldırıların durdurulması konusunda Rusya Federasyonu ile yapılan mutabakatın önemine işaret edilmiştir.

Astana süreci doğrultusunda İdlib Çatışmasızlık Bölgesi’nde 12 gözlem noktası tesis eden ülkemizin, buradaki varlığını güvenli şekilde sürdürmesi konusunda alınan tedbirler gözden geçirilmiştir.

Münbiç’in terör örgütünden temizlenmesi için mutabık kalınan yol haritasının hassasiyetle uygulanmasını beklediğimizin altı çizilmiştir.

Güney sınırlarımız boyunca uzanan Suriye’nin diğer bölgelerinin de bir an önce terörden arındırılmasına yönelik faaliyetlerin artırılarak sürdürülmesi hususundaki kararlılık teyit edilmiştir.

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