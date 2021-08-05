Haber Giriş: 5 Ağustos 2021 Perşembe 16:04Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Milli Güvenlik Kurulu toplandı
[Fotoğraf: AA]
Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantıda iç ve dış gündemdeki gelişmeler kapsamlı bir şekilde ele alacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı Beştepe'de başladı.
Orman yangınlarıyla mücadele
Toplantının en sıcak başlığı birçok şehirde başlayan ve devam eden orman yangınları ile söndürme faaliyetleri olacak.
Ayrıca Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta yaşanan gelişmeler de masadaki önemli başlıklar arasında yer alıyor.
Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgeden çekilmesinin ardından Kabil'deki son durum da değerlendirilecek.
Bir diğer önemli başlık ise terörle mücadele. PKK-YPG, FETÖ, DEAŞ başta olmak üzere Türkiye’nin yurtiçi ve yurtdışında yürüttüğü terör operasyonlarında gelinen son durum MGK’nın gündeminde olacak.
Etiketler: MGK Orman Yangını Recep Tayyip Erdoğan
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