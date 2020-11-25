Haber Giriş: 25 Kasım 2020 Çarşamba 15:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli Güvenlik Kurulu toplandı
Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
MGK, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.25'te başladı.
Etiketler: Cumhurbaşkanlığı MGK Recep Tayyip Erdoğan
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