Milli Güvenlik Kurulu (MGK), eylül ayı olağan toplantısının ana gündem maddeleri Suriye ve terörle mücadele olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni güvenli bölge önerisine ilişkin detaylar değerlendirilecek.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İdlib'deki gözlem noktalarındaki faaliyetleri ile bölgedeki gelişmeler de kurulun gündeminde olacak.

Toplantıda ayrıca Doğu Akdeniz başta olmak üzere dış politikadaki önemli başlıklar da masada olacak.

Kaynak: TRT Haber