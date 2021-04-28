Tam kapanmada eğitim, iptal edilen sınavlar, eğitimde normalleşme...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TRT Haber canlı yayınında soruları yanıtlıyor.

Bakan Selçuk'un konuşmasından satır başları şu şekilde:

Bilim Kurulu bir tavsiyede bulunduğundan, Sağlık Bakanlığımız bir tablo ortaya koyduğundan sağlık neyi gerektiriyorsa onu yapmaya çalışıyoruz. Tam kapanma sürecinin vakaların azalması için bir umut olarak görüyorum. Amacımız öncelikleri de dikkate alarak tüm sınıfları açabilmek.

17 Mayıs'tan sonra şu an için verilmiş bir karar yok. Aynı şekilde devam edeceğiz.

Temel eğitime ortaokullarda ikinci dönemin sınavlarının tamamlandığını söylebiliriz. Liselerde yüzde 40'a yakın sınavlar tamamlandı. Liselerde ikinci dönemde de tek bir sınav olacak.

YKS ve LGS ertelebilir mi?

Öğrencilerimizin yarısına yakını sınavların zamanında yapılmasını istiyor, bir kısmı da biraz daha erteleyin diyor. Bizim şu anda bunların ertelenmesine dair bir kararımız söz konusu değil.

Yüz yüze eğitim bulaşı artırdı mı?

Biz her gün bütün sınıf düzeylerinde hangi gün kaç temaslı ve pozitif var bizim çocuklarımızın ailelerinde bunların tablosuna bakıyoruz. Genel tabloya baktığımızda ailelerde görülen temaslı sayısı ile toplumun genelinde görülen temaslı sayısı arasında fark var. Öğrencilerin ailelerinde görülen temaslı sayısı daha az görünüyor. Öğrencilerin ailelerinde görülen vaka sayısı yüzde 20 daha düşük. Okul daha kontrollü bir ortam. Öğretmenlerimiz çok dikkatli.

Öğretmenlerin aşılanma süreci

Öğretmenlerin aşılanması 24 Şubat'ta başladı. En son 425 bin öğretmenimize randevu açıldı.

Ayrıntılar geliyor...