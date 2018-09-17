Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk TRT Haber’de

3 yıllık programda hangi başlıklar olacak? Sınav sistemi değişecek mi? Yeni öğretmen atamaları gündeme gelecek mi?

TRT Haber Koordinatör Yardımcısı Aysun Torun soruyor, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yanıtlıyor.

Bakan Selçuk'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

-Eğitim aslında toplumsal mutabakat olmadan yapılacak bir iş değil. Bu bir millet ödevi. Millet ödevi olduğu için herkesin ortak paydasına dikkat etmek gerekiyor.

-Vizyon belgesini 15 Ekim’de açıklayacağız.

-İki ay bir haftadır birçok kişi icraat bekliyor, 'Bir şey yapması lazım artık Ziya Hoca'nın' diyorlar. Sosyal medyada özellikle bunu fark ediyorum. Ben bir bilim insanıyım ve veriyi görmeden bir planlana yapmam. Yani sahayı görmem lazım ve bütün sistemi kabaca bir analiz etmemiz lazım arkadaşlarla. Bunu yapmadan, akşam düşündüm, sabah şunu yapayım meselesi değil bu. Onun için 15 Ekim'e kadar biraz sabretsin insanlar. Neyi planladığımızı ne yapmak istediğimizi çok daha net olarak ifade etme fırsatımız olacak. Ben bilerek hemen acil icraatlara geçmemeyi tercih ediyorum.

-Eğitim bir sistem, hatta uluslararası bir sistem. Aynı zamanda ulusal bir sistem. Bu sistemin alt sistemleri var. Alt sistemlerin birlikte dönüştürülmesi söz konusu. Bizim yapacağımız değişiklik sistemin bütün yapılarını düzenleyecek bir sistem.

-Yeni mezun olacak öğretmen adaylarının eğitiminin yeniden düzenlenmesi ve biraz eski öğretmen okuluna benzer bir öğretmen eğitimine yönelmek söz konusu. Öğretmenlerden şikayet ediliyor yıllardır. Öğretmen mezuniyetinden önce ve sonra çağın gerektirdiği destekleri alamıyor. Öğretmen kendisi kemale ermek için öğretmenlik yapar. O olgunlaşma sürecinde de çocuklara katkısı olur. İkincisi; mevcut öğretmenlerimize bir hizmet sağlamak, bir katkı sağlamak.

-Aslında liseye geçişle ilgili ben göreve geldiğimde bir kılavuz vardı. Biliyorsunuz bu kılavuza dayalı olarak sınav yapılıyor. Bu kılavuzun bir kılavuz değiştirildiği zaman sınav iptal oluyor hukuki olarak. 3 bin küsür çocuğumuz için Cumartesi günü yeni bir genelge yayımladık. Okulların çocuklarımızı yerleştirirken daha esnek davranmaları yönünde. Bugün itibarıyla bu tür sorunların çözülmüş olması gerekiyor. Bundan sonrasında benzer sorunlar çok büyük oranda yaşanmayacak.

-Bizim derslik sayımız ya da okullarımızın coğrafi bilgi sistemi açısından yeri belli değil. Bütün okullarımızın QR kodlarını çıkarıyoruz. Sonradan okullarımızdaki boşlukları, kontenjanları tekrar tekrar bulmak için zaman kaybettik.

-Mesleki eğitimi güçlendirmeden asla yükseköğretim talebini düşüremeyiz. Mesleki eğitim iyileştirilir ve çocuklar orada tatmin olursa sınava girmekle ilgili talep azalacaktır.

Ayrıntılar geliyor…