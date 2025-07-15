Milli Eğitim Bakanı Tekin'den, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

Millli Eğitim Bakanı Bakan Tekin, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Türk siyasal tarihinin en alçak ve en örgütlü ihanetlerinden biri olan 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 9 yıl geçtiğini anımsatan Tekin, 15 Temmuz'un, milletin karşısına çıkan, uzun yıllara yayılan takiyeci bir örgütlenmenin, devletin tüm damarlarına sinmiş bir yapı üzerinden meşru düzeni çökertme teşebbüsü olduğunu ifade etti.

FETÖ'nün, eğitim ve cemaat kılıfı altında toplumun mahrem alanlarına nüfuz ederek kamusal bütünlüğü zayıflatmayı, meşru düzeni içeriden çökertmeyi hedeflediğini aktaran Tekin, buna karşın milletin, her kesimden vatandaşıyla tek yürek olarak bu çok cepheli saldırıyı püskürttüğünü, demokrasiye, milli birliğe ve bağımsızlığa duyduğu inancı tüm dünyaya gösterdiğini vurguladı.

Vatanın bekası için canlarını ortaya koyan şehitleri rahmetle yad eden Tekin, şunları kaydetti:

"15 Temmuz gecesi ortaya çıkan hakikat, bu milletin yüzyıllardır süregelen emperyalist hesaplara ve öz benliğini hiçe sayan işbirlikçi yapılara karşı sahip olduğu dirayetli iradeyi tüm açıklığıyla gözler önüne sermiştir. O gece, fert fert doğan sorumluluk bilinci, devletimize ve demokrasimize sahip çıkarak tarihe derin bir iz bırakmış, bu direniş aynı zamanda bugünümüzü inşa eden ve yarınlarımıza yön veren ahlaki bir bilinç haline gelmiştir. Bu bilinç mirasını, hain zihniyetlerin izlerini silmeden unutturmamak, eğitimden kamusal yaşama kadar her alanda diri tutmak ise hepimizin müşterek sorumluluğudur."

"Öğrenmeyi sorumlulukla buluşturan anlayış"

Tekin, Bakanlık olarak öğrencileri, vatanını ve milletini seven, milli ve manevi değerlerine bağlı, tarihinden güç alan ve geleceğe sorumluluk bilinciyle yürüyen bireyler olarak yetiştirmeyi maarif anlayışın mihveri olarak kabul ettiklerini aktardı.

Genç kuşakların, 15 Temmuz'u, bir milletin şahsiyetini ve istiklal iradesini ortaya koyduğu tarihsel bir eşik olarak kavrayabilmesi için eğitim öğretim süreçlerini yapılandırdıklarına işaret eden Tekin, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu yaklaşımı kurumsal bir zemine taşıyan Türkiye Yüzyılı Maarif modelimiz, bilgiyi değerden ayırmayan, düşünceyi vicdanla, öğrenmeyi sorumlulukla buluşturan bütüncül bir eğitim anlayışı sunmaktadır. Amacımız, çocuklarımızı, milletimizin hafızasında iz bırakan her fedakarlığın, her direnişin, her şahsiyetin taşıyıcısı kılmaktır. Şehitlerimizi, gazilerimizi ve milletimizin birlik ruhunu çocuklarımızın zihninde ve yüreğinde diri tutacak kapsamlı eğitim çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.

Bu vesileyle 15 Temmuz'un yıl dönümünde bir kez daha vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, kahraman gazilerimize en derin minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Rabb'im milletimize bir daha böyle karanlık geceler yaşatmasın. Birlik, beraberlik ve dirayet içinde daha adil bir dünya, daha güçlü bir Türkiye için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz."