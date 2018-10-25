Liseye Geçiş Sınavı'ndan her ay örnek sorular yayımlanacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda konuşuyor. Selçuk'un konuşmasından satır başları şöyle:

- Türkiye'nin eğitim meselesini bir yoluna koyduğumuzda bizim işimiz bitmiyor, asıl işimiz o zaman başlıyor. Mecazi olarak, yoğun bakımdan çıkalım sonra dünya ile mücadele etme imkanımız doğsun.

- 3 yıl içinde ulaşacağımız yer sistemin genel bir raya oturmasıdır.

- (Liselere geçiş) Mesele bir kademeler arası geçiş meselesi değildir, mesele bir çocuğun hayatıdır, geleceğidir. Biz burada sınavın adını değiştirsek, sınavın tekniğini, yöntemini değiştirsek inanın bir mesafe alamayız.

- İmkanları en iyi olan okulumuzla imkanları en kötü olan okullarımız arasındaki fark çok yüksek. Yüzde 60'ların üzerinde bir fark var okullarımızın imkanları arasında.

- LGS sınavından dün örnek sorular yayımladık. Hangi dersten, ne tür sorular çıkacağını her ay yayımlayacağız.

- İlk kez felsefesiyle, teorisiyle, yöntemiyle, tekniğiyle bütünsel bir sistem yaklaşımı içerisinde bir sistemin bütün alt sistem ve birleşenlerinin eş zamanlı olarak dönüştürülmesi hedefleniyor. Türkiye'nin felsefe ile ilgili bir sıkıntısı var. Felsefesi kurulmadan, yöntem ve kitap değiştirerek meseleyi halledemeyiz.

- (LGS) Sonuçta ulaşmak istediğimiz yer, belli bir süre sonra sınavla öğrenci alan okul sayısını azaltmak... Seneye cüzi bir miktarda olacak ama 3 sene içerisinde yaklaşık yüzde 40 kadar azalacaktır.

- (Sınav sistemi) Mesele çocuğu ölçmek değil, mesele sistemi ölçmek.

- (Öğretmenlik Meslek Kanunu) Öğretmen, 657'nin içerisinde sıkışmış vaziyette. Kendisine özel kanun yok. Halbuki bunların ataması, yükselmesi, disiplin meselesi, kariyer meselesi, ek göstergesi, tazminatları hepsi aslında özelleşmeli.

- (3600 ek gösterge) Bununla ilgili 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde bir haberimiz olacak.

Ayrıntılar geliyor...