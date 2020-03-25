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Evde eğitim süresi 30 Nisan'a kadar uzatıldı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bilim Kurulu'nun da önerisiyle evde eğitim süresini 30 Nisan'a kadar uzattık." dedi.
Bakan Selçuk'un konuşmasından öne çıkanlar:
Her türlü senaryoya hazırız. Kimsenin hiçbir endişesi olmasın.
Bilim Kurulu'nun da önerisiyle evde eğitim süresini 30 Nisan'a kadar uzattık.
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