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Milli Dayanışma Kampanyası'na yapılan bağış 900 milyon lirayı aştı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Milli Dayanışma Kampanyası'na nakdi bağışın 900 milyon lirayı aştığını açıkladı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, kısa çalışma ödeneği için yapılan başvurular ile ilgili "70 bin firmaya yaklaştık, 1 milyon çalışanı geçmiş durumdayız. Firmaların çoğu imalat sektöründe" dedi.
Bakan Selçuk, 5-6-7 Nisan'daki işsizlik ödeneği ödemelerinin de evden yapılacağını açıkladı.
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