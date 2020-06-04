Milletvekilliği düşürülen HDP'li Farisoğulları gözaltına alındı
Milletvekilliği düşürülen HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ve HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Farisoğulları, Diyarbakır'ı terk etmeye çalışırken Şanlıurfa yolunda gözaltına alındı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Güven ve Farisoğulları hakkında kesinleşen hapis cezaları üzerine yakalama kararı çıkardı.
Farisoğulları, Diyarbakır'ı terk etmeye çalışırken Şanlıurfa yolunda gözaltına alındı.
HDP Diyarbakır Milletvekili Farisoğulları, Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ise yine aynı mahkemece, aynı suçtan yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.
Verilen cezalar onanmıştı
Farisoğulları ve Güven'e yargılandıkları davada verilen cezalar, Yargıtay 16. Ceza Dairesince onanmıştı.
TBMM Genel Kurulunda, HDP'li Güven ve Farisoğulları hakkında mahkeme tarafından verilen, kesinleşmiş cezalara ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri okunarak bilgiye sunulmuştu.
Anayasa gereğince, Genel Kurulda okunan tezkerelerin ardından Güven ve Farisoğulları'nın milletvekilliği düşmüştü.
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