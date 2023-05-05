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Gündem
AA 05.05.2023 21:06

Millet İttifakı'nın Maltepe'deki mitingi için yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Millet İttifakı'nın yarın Maltepe Etkinlik Alanı'nda düzenleyeceği "Büyük Millet Buluşması" için kapanacak yolları ve alternatif güzergahları açıkladı.

Millet İttifakı'nın Maltepe'deki mitingi için yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
[Fotoğraf: DHA Arşiv]

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, yarın Maltepe Etkinlik Alanı'nda yapılacak mitingle ilgili trafik yönünden alınan emniyet tedbirleri kapsamında, sabah 06.00'dan itibaren Maltepe'de trafiğe kapatılacak yollar şu şekilde sıralandı:

"Turgut Özal Bulvarı (Maltepe – Kartal Sahil Yolu) (Küçükyalı Maltepe Evlendirme Dairesi önü ile Kartal Çanakkale Caddesi Kavşağı arasında kalan kısım) ve bu caddeye çıkan tüm sokaklar."

Kapatılan yollara alternatif olarak kullanılacak güzergahların ise D-100 Karayolu ve Kemeraltı Caddesi olduğu aktarıldı.

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