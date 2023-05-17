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Gündem
AA 17.05.2023 09:33

Millet İttifakı partileri CHP'de bir araya gelecek

CHP, İyi Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi genel başkanları, bugün saat 15.00'te CHP Genel Merkezi'nde bir araya gelecek.

Millet İttifakı partileri CHP'de bir araya gelecek
[Fotograf: AA]

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ev sahipliğinde saat 15.00'te yapılacak toplantıya, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katılacak.

Toplantıda, 14 Mayıs seçimlerinin sonuçları ile 28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için yürütülecek kampanya çalışmaları masaya yatırılacak.

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