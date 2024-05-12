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Gündem
AA 12.05.2024 21:43

Miçotakis yarın Türkiye'ye geliyor: İşbirliğinin geliştirilmesine yönelik adımlar ele alınacak

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, yarın Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

Miçotakis yarın Türkiye'ye geliyor: İşbirliğinin geliştirilmesine yönelik adımlar ele alınacak
[Fotoğraf: AA Arşiv]

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle gerçekleşecek ziyarette, Türkiye ve Yunanistan arasındaki ikili ilişkiler çeşitli boyutlarıyla gözden geçirilecek, işbirliğinin geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımlar ele alınacak.

İkili ilişkilerin yanı sıra güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması öngörülen ziyaret kapsamında, ilişkilerin ahdi zeminine katkı sağlayacak anlaşmaların imzalanması da gündemde yer alıyor.

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