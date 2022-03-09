Baharla birlikte siyaset ısınıyor.

CHP ve MHP yeni dönem değerlendirmeleri için kampa giriyor.

Her iki partinin de kamp adresi Antalya olacak. Önce CHP ardından MHP'nin kampı toplanacak.

Kılıçdaroğlu partisinin tüm kadrolarıyla bir araya gelecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 24-25 Mart'ta partisinin tüm kadrolarıyla bir araya gelecek.

Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, il ve ilçe başkanları kampta hazır bulunacak. Büyük örgüt buluşmasına katılımın yaklaşık 3 bin kişi olması planlanıyor.

MHP'de belediye başkanları 3 yıllık faaliyet raporu hazırlayacak

MHP de 234 belediye başkanıyla Antalya’da kampa giriyor.

Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin başkanlığında yapılacak kampa genel başkan yardımcıları ve milletvekilleri de katılacak.

27-29 Mart tarihleri arasında yapılacak kamp öncesi belediye başkanlarından üç yıllık faaliyet raporu hazırlamaları istendi.

2019 yerel seçimlerinden günümüze, belediyelerin performans ve hedefleri değerlendirilecek.

Parti liderleri teşkilatlarına "sahada olun" talimatı verecek

Her iki kampın en önemli gündem başlığı 2023 seçimleri olacak.

Hem Kemal Kılıçdaroğlu'nun hem de Devlet Bahçeli'nin örgütlere ve teşkilata "sahada olun" talimatı vermesi bekleniyor.

Kamplarda yaz dönemine ilişkin çalışma takvimi de ele alınacak.