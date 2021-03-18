MHP'de bugün yapılacak kurultay öncesi salonun hazırlanması için dün gece başlatılan çalışmalar sabaha karşı tamamlandı.

Türk bayrakları ile Atatürk, MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş ve Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin posterleri asıldı.

Salonda, "İstiklal için birlik, istikbal için dirlik","Kazanan Türkiye olacak", "Terörle mücadele andımız milli beka ahdimiz", "Türk gençliği tek yürek büyük Türkiye kutlu dilek", "Safımız belli, tarafımız belirgin sevdamız millettir", "Cumhur İttifakı'nda birlik Türkiye'de dirlik", "Birlikte başardık,1923. Birlikte başaracağız 2023" ve "Cumhur İttifakı milli iradenin güvencesidir" sloganlarının yazılı olduğu afişler yer aldı.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Gönül isterdi ki bu salonun içi de dışı da geçmişte olduğu gibi dolsaydı. Ancak bir yıldır mücadele edilen koronavirüs nedeniyle katılımı sınırlı tuttuk. Aramızda bulunmayan her dava arkadaşımızla, her arkadaşımızla gönül birlikteliği içindeyiz. Dikkatli ve tedbirli olmalıyız. Bu vesileyle geride kalan bir yıllık zaman diliminde koronavirüsten hayatını kaybedenlere rahmet diliyorum.

Günümüz kutlu olsun. Aziz dava arkadaşlarım tam 52 yıldır siyaset sahbesindeyiz, milli gönüllerdeyiz. Ülkülerimizin nuruyla aydınlandık.

Bin asra bedel bir günlük imtihanlarla yoklandık. Biz damlanın içindeki okyanusu gördük. Ülkücü hareket inanmış vicdanların düşmeyecek kalesidir. Biz yürüdükçe hainler kaçacak, delik arayacak. Biz yürüdükçe millet yürüyecek, Türkiye yükseldikçe yükselecek. Varlığımızdan ürperenler var, hepsini biliyoruz. Karanlık oyunları görüyoruz.

"Fezlekerin önünde hukuk, arkasında adalet vardır"

Yeri geldi iftiralarla boğuştuk, yeri geldi ihanetlerde boğulmak istendik, yolumuzdan dönmedik.

Türkiye'yi uçuruma çekmenin adı demokrasi değildir. Fezlekerin önünde hukuk, arkasında adalet vardır. Sanıyorlar ki tezgahlarına akıl sır ermeyecek, Türkiye'nin karşısında hizalanmak muhalefet değildir. Bölücü milletvekillerinin fezlekelerinin arkasına bakalım demek siyaset değildir.

"2023 cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır"

Cumhur İttifakı kader birlikteliğidir, milli birlikteliktir, dürüst birlikteliktir. Tek yürek, tek ses ile duruş gösteren duruş özüdür. Tarihimiz bellidir o da Cumhur İttifakı'dır. 2023 Cumhurbaşkanı adayımız bellidir, sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum.

"CHP Genel Başkanı tarlayı bilmez, traktöre binmez çiftçiyi konuşur"

CHP Genel Başkanı tarlayı bilmez, traktöre binmez çiftçiyi konuşur. Memurlarımızdan ve işçilerimizden bahseder. Sıra CHP'ye oy vermeye gelince hakaret etmekten çekinmez. CHP çiçeğin özünde taş gören bir hezeyandır. Zilletin aşısı da 2023 yılının Haziran ayında demokratik bir şekilde yapılacak. Ama zillete bu aşı zehir olarak yansıyacak. Milletin üstüne bir güç yoktur.

"Seçimler zamanında yapılacak"

Erken seçim diye tutturanlar iyi bilsinler ki seçimler zamanında yapılacak. Türkiye asla rotasından çıkmayacak. 2023'te yeni bir tarih yazılacak, yeni bir sayfa açılacak. Bu Cumhur'un sözüdür.

Bize hiç kimse hikaye anlatmasın. Türk milleti zilleti değil zaferi, FETÖ-PKK ittifakını değil Cumhur'u seçecektir. Kazanan Türkiye ve Türk milleti olacaktır.

"Türkiye en önemli yönetim reformunu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle başarmıştır"

Değerli dava arkadaşlarım, Türkiye'nin en önemli yönetim reformunu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle başarmıştır. Parlamenter Sistem'deki sorunlar bu hükümet sistemiyle aşılmıştır. Türkiye yönetim sistemiyle gücüne güç katmıştır. Bir yönetim sisteminin nasıl ve ne şekilde tarif edilmesinden ziyade fonksiyonel olmasına en dengeli bakıştır. 9 Temmuz 2018'den itibaren resmen uygulamaya geçen Türk tipi başkanlık modeli kültürel mazimizle örtüşmüştür.

Geçmişin tecrübeleriyle geleceği kavrıyor, daha bilinçli hareket ediyoruz. Yeni yönetim sistemi Türk milletinin geçmişle geleceğini oluşturan kararıdır.