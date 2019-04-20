MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"MHP müstesna bir başarıya imza atmıştır"

31 Mart seçimlerinde Türk milleti MHP'ye çok değerli bir destek vermiştir. Bu desteği heba ve heder edemeyiz. Milletin güvenini sarsamayız. Hayal kırıklığına uğratamayız. MHP tuzakları boza boza bugünlere gelmiştir. MHP engelleri aşa aşa, manşetleri yene yene, adeta düştüğü yerden dev gibi doğrularak müstesna bir başarıya imza atmıştır. Bu başarının altında hepinizin payı vardır.

"Hakikatın ışığını perdeleyemezler"

Bu başarı milletimizin bize duyduğu güven duygusunun müessir eserliğidir. 31 Mart'ta 1389 belediyenin 987'si Cumhur İttifakı'nın siyasi sorumluluğuna teslim edilmiştir. Belediye başkanlıklarının yüzde 72'si Cumhur İttifakı'nı oluşturan MHP ve AK Parti'nin yönetimine geçmiştir. Samanlıkta iğne arayanlar, çalı gibi yoklayanlar, karanlıktan aydınlığa taş fırlatanlar bu gerçeği örtemezler. Hakikatın ışığını perdeleyemezler.

Ayrıntılar geliyor...