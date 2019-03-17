MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın İzmir mitinginde vatandaşlara seslendi.

Bahçeli'nin konuşmasının satır başları şöyle;

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "İzmir'i hiç kimse çantada keklik görmesin. İzmir'i hiç kimse arka bahçesi zannetmesin. Güzel İzmir'de bir şey değişecek, bu suretle her şey değişecektir. Şımaranlara, yolunu şaşıranlara, 12 Eylül zulmünün mirasçılarına İzmir sırtını dönmeli, daha müreffeh, geleceği daha güçlü bir yönetime daha fazlasını yapacak bir iradeye kucağını açmalıdır." dedi.

Kaynak: AA